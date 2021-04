Gelati Ferrero, la freschissima e golosa novità dell’estate 2021

Pronti per l’estate? Sono in arrivo sul mercato delle novità marcate Ferrero, dei gelati golosi e freschi che accompagneranno la voglia di godere della stagione calda.

Estate, caldo, sole, mare, spiagge e…gelati! Dalla Ferrero arrivano dei golosi gelati che ricordano i gusti intramontabili dei loro cioccolatini più famosi e la freschezza del tè: sono gli stecchi Rocher e Raffaello e i ghiaccioli Estathè.

E’ così che il Gruppo Ferrero, dopo 75 anni dedicati allo sviluppo di prodotti dolciari innovativi, porta sul mercato anche i gelati confezionati, un settore importante che in Italia vale complessivamente 1,9 miliardi di euro. I prodotti su cui l’azienda ha deciso di puntare sono gli stecchi Rocher, nelle versioni Classic e Dark, e Raffaello, per ricordare il sapore tanto amato dei famosi cioccolatini venduti in tutto il mondo. Inoltre, ha creato il ghiacciolo Estathé Ice nei gusti limone e pesca.

Da eccellenza delle praline a quella dei gelati: così la Ferrero punta a conquistare il mercato

“La scelta di iniziare proprio da Ferrero Rocher e Raffaello non è casuale, ma è dovuta alla riconosciuta eccellenza di Ferrero in quella che viene chiamata la “categoria praline” ed è perciò naturale che la prima produzione di gelati del Gruppo sia stata realizzata con il Dna delle sue specialità. Ferrero Rocher e Raffaello, fanno così il loro ingresso nella sotto categoria degli stecchi che vale il 18% del mercato dei gelati“, come spiega una nota del Gruppo Ferrero.

Queste cinque ricette innovative saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione italiana a partire dal mese di aprile. In contemporanea i prodotti usciranno anche nel mercato estero e, precisamente, in altri quattro Paesi europei quali Francia, Germania, Austria e Spagna.

“L’obiettivo è diventare un attore importante nel mondo dei gelati confezionati della Gdo, segmento della distribuzione all’interno del quale lo stesso è il terzo per dimensione nella categoria del dolciario confezionato. Nella Gdo viene distribuito il 60% del totale dei gelati confezionati venduti in Italia, pari ad un valore di 1,23 miliardi di euro“.

