Coca-Cola e gli stereotipi di genere: dalle bevande alle pari opportunità

Sostenibilità di un’azienda non vuol dire solo pensare all’ambiente, ma anche investire nella formazione e avere degli obiettivi filantropici ben precisi. Come quello di combattere gli stereotipi di genere, ad esempio. Ma cosa c’entra questo con Coca-Cola?

Cosa c’entrano tra di loro gli stereotipi di genere e la Coca-Cola? Forse non tutti sanno che Coca-Cola Hbc Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, assieme a Junior Achievement Italia, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, è impegnata nella lotta agli stereotipi nel mondo del lavoro a partire dalla scuola. Come? Incentivando le giovani donne a intraprendere percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche, ruoli chiave nell’attuale mondo del lavoro.

Coca-Cola e il Comune di Milano per combattere gli stereotipi di genere

Per tutto il mese di aprile si terrà la StemintheCity, la manifestazione digitale promossa dal Comune di Milano, in cui studenti, famiglie e docenti di tutta Italia potranno partecipare gratuitamente al workshop digitale Girls in Stem per condividere le opportunità di carriera in questo settore. Nel corso dell’evento sarà lanciata la terza edizione di Girls in Stem Award, il riconoscimento promosso dalla Fondazione Coca-Cola HBC Italia che premia le studentesse tra i 16 e i 18 anni che si sono particolarmente distinte per le loro competenze scolastiche.

Grazie al premio, le giovani vincitrici avranno l’occasione di poter continuare a costruire il proprio futuro seguite dalle managers di Coca-Cola Hbc Italia, nonché di poter visitare lo stabilimento produttivo di Nogara. In tale occasione sarà anche lanciata la nuova piattaforma Girls in Stem, attraverso la quale studenti e insegnanti potranno scoprire più da vicino il progetto grazie a video ispirazionali, articoli utili, testimonianze, webinar dedicati.

