Carbonara Day, ecco la ricetta originale della pasta imitata in tutto il mondo

Oggi si festeggia ovunque il Carbonara Day, la giornata internazionale dedicata a questo primo piatto di pasta della tradizione romana imitato e spesso contraffatto in tutto il mondo. Ecco la ricetta classica per contrastare ogni truffa.

Il 6 aprile è il Carbonara Day, ossia una giornata internazionale dedicata alla celebrazione di questo primo piatto in tutto il mondo. Si tratta di un classico della cucina romana che, secondo tradizione ben precisa e tramandata ormai da generazioni, richiede l’utilizzo accurato di ingredienti 100% italiani e locali come il Pecorino Romano e il guanciale.

Proprio a questo proposito, se da un lato le esportazioni di pasta hanno segnato +16%, superando i 3,1 miliardi di euro, secondo i dati Ismea comunicati dalla Coldiretti, questa crescita ha però favorito anche la moltiplicazione di versioni false di Carbonara. Tra le pratiche sbagliate all’estero, ad esempio, c’è quella di aggiungere la panna per rendere la pasta cremosa, oppure quella di utilizzare il bacon al posto del guanciale, oppure esiste la cosiddetta “Smoky Tomato Carbonara”, ovvero la carbonara di pomodoro affumicata pubblicata recentemente in un articolo dal New York Times.

La versione inventata dal quotidiano statunitense oltre al pomodoro, infatti, utilizza appunto il bacon al posto del guanciale e sostituisce il Pecorino Romano con il Parmesan, ossia la brutta copia made in Usa del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano. Secondo la Coldiretti la causa è dovuta alla mancanza di chiarezza sulle ricette Made in Italy, il che offre terreno fertile alla proliferazione di prodotti alimentari taroccati all’estero, dove le esportazioni tricolori potrebbero addirittura triplicare se solo venissero fermate le contraffazioni internazionali.

Carbonara Day, la vera ricetta della pasta più amata al mondo

Ingredienti per 4 persone: