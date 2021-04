Morta l’avvocatessa Francesca Trotti, da un mese in ospedale per Covid all’ospedale Santa Maria di Terni.

È morta dopo un mese di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria di Terni Francesca Trotti, avvocatessa 63enne. La donna si era ammalata a marzo, e nel giro di poco tempo il suo quadro clinico era peggiorato al punto da doversi recare in ospedale a causa di importanti problemi respiratori.

Poi si è dovuta operare improvvisamente per una grave infiammazione e il 14 aprile scorso l’avevano trasferita nel reparto rianimazione. Infine, è morta giovedì pomeriggio.

L’avvocatessa era una stimata professionista, molto apprezzata anche come legale civilista. Per molti anni ha lavorato nello studio legale di Paolo Crescimbeni, e il collega Giuseppe Ciancarelli la ricorda così:«Ho diviso questo studio con lei per 27 anni, purtroppo all’inizio Francesca ha sottovalutato i sintomi e ha fatto il tampone solo dopo aver saputo che un suo conoscente era risultato positivo, poi è andato tutto storto ed è stata operata d’urgenza anche per una diverticolite, da quel giorno non si è più ripresa.

Anche se per pochi giorni abbiamo avuto un barlume di speranza sulle sue condizioni perché è stata estubata per due giorni. Ma poi la situazione è peggiorata di nuovo. Un nuovo e gravissimo lutto per il mondo forense ternano, e c’è chi ci ha accusati di essere dei salta file e di esserci approfittati dei vaccini, siamo tra le categorie più colpite per l’affollamento dei tribunali. E ci sono stati tanti altri colleghi che sono stati male per aver incontrato questo terribile e subdolo virus».

«Con profondo dolore e infinita tristezza», scrive L’Ordine degli Avvocati di Terni, con a capo Francesco Emilio Standoli, «comunichiamo la scomparsa dell’avvocato Francesca Trotti. Conserveremo sempre il suo prezioso ricordo di professionista eccellente, donna gentile, sorridente e disponibile. Al fratello, ai parenti e a tutti i colleghi che a vario titolo hanno avuto il privilegio di collaborare con lei, giunga il più sentito cordoglio di tutti gli avvocati di Terni».