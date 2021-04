Percosse e minacce alla madre e alla sorella, in manette 41enne

Un uomo di 41 anni è finito in carcere per botte e minacce a madre e sorella. L’uomo è accusato di maltrattamenti famiglia e lesioni

Un uomo di 41 anni di Como, è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo aveva precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Il 41enne aggrediva fisicamente e psicologicamente madre e sorella, anche sotto effetto di alcool. In diverse occasioni l’uomo le aveva minacciate di morte:«Cosa credi che non sia capace di ammazzarti?», ha detto una volta a sua sorella puntandole un coltello. Un’altra volta le ha messo le mani al collo, facendole riportare una prognosi di 5 giorni.

E ancora, in un’altra occasione, le ha spruzzato disinfettante negli occhi. La polizia era intervenuta più volte, raccogliendo vari elementi rivelatisi poi sufficienti per l’arresto, in modo da evitare ulteriori pericoli.

I poliziotti sono andati a casa dell’indagato e lo hanno prelevato per portarlo nel carcere del Bassone.