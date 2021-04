A 64 anni vola in Sicilia da Roma per fare vaccino AstraZeneca

Il 64enne è arrivato a Palermo per approfittare della possibilità data dalla Regione Sicilia di vaccinarsi con AstraZeneca senza prenotazione.

Cosa non si fa per una dose di vaccino? Lo sa bene Giuseppe Rocchia, l’imprenditore romano, che ha preso un volo diretto a Palermo, da Roma, solo per vaccinarci con AstraZeneca. Il 64enne ha deciso di approfittare della possibilità data dalla Regione Sicilia di vaccinarci senza prenotazione con il siero prodotto dall’azienda ango-svedese.

In Sicilia per il vaccino

Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, ha preso questa decisione dopo le numerose disdette arrivate da chi non voleva vaccinarsi con AstraZeneca. E Giuseppe Rocchia ha deciso di approfittarne. L’imprenditore romano, a dir la verità, avrebbe potuto prenotare nella sua Regione il vaccino. Le prenotazioni, infatti, sono state aperte circa dieci giorni fa. Ma avrebbe dovuto aspettare almeno un mese per ricevere la prima dose.

«Sono convinto che vaccinarsi sia avere la possibilità di riprendere una vita normale. Spero che tutti comprendano quanto questo sia importante» spiega Giuseppe Rocchia. E sulla decisione di volare in Sicilia per vaccinarsi dice: «Non avendo certezza di quanto tempo sarebbe ancora trascorso perché potessi vaccinarmi a Roma, ho saputo di questa iniziativa e sfruttato la giornata festiva per venire qui. Ho trovato una ottima organizzazione e una splendida accoglienza» conclude.