Prova a salvare i suoi cuccioli, ma muore annegata in un canale

Non si avevano sue notizie da venerdì e solo questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di Polina Kochelenko, 35 anni. La triste scoperta è avvenuta in un canale vicino Valeggio, in provincia di Pavia.

La scomparsa

A denunciare la scomparsa nel pomeriggio di ieri.è stata la madre poiché da venerdì non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sono iniziate dunque le ricerche dei Carabinieri che, giunti nell’abitazione della 35enne, non hanno trovato elementi che potessero far pensare ad una colluttazione né segni di scasso. Tutto era perfettamente in ordine. L’unico dettaglio: l’assenza dei suoi due cani.

I Carabinieri hanno pensato che Polina fosse uscita con i suoi cani e, per tale motivo, le ricerche si sono spostate nella zona circostante. Ricerche che sono state interrotte la sera con il sopraggiungere della notte. Questa mattina, Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno ripreso a battere la zona fino a quando, in un canale di irrigazione, hanno individuato il corpo della giovane donna. Gli agenti hanno ipotizzato che per salvare uno dei suoi cuccioli, Polina sia scivolata. I due cani non sono stati ritrovati e le ricerche continuano senza sosta in modo tale da riuscire a ricostruire con esattezza quanto accaduto.