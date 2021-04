Protesta ristoratori, A1 bloccata. Manifestante investito da auto

Nuova protesta dei ristoratori che ha bloccato il traffico sulla A1. Rimasto ferito uno dei manifestanti che è stato investito da una auto.

Questa mattina una nuova protesta dei ristoratori ha bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, sulla A1, all’altezza del casello di Incisa, Firenze. Pasquale Niccari, Presidente di TNI – Tutela Nazionale Imprese Italia – è intervenuto spiegando che: «Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare. Rispettando ovviamente i protocolli di autogrill e mense». «Vorrebbero lavorare – aggiunge Niccari – e non all’esterno con il freddo».

Manifestante investito

Durante la protesta, che era in diretta sul profilo Facebook di TNI, uno dei manifestanti è stato investito da una auto. L’uomo, come si vede dalle immagini diffuse, stava provando a bloccare il passaggio dell’automobile. Il conducente, però, ha tirato dritto, investendolo. L’uomo non ha riportato gravi conseguenze. Cadendo si sarebbe fatto male ad una spalla. Dopo l’incidente, la diretta è stata immediatamente interrotta da Pasquale Niccari.