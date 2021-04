Rinvenuta morta 13enne nei pressi di una scogliera:«Aveva chiesto aiuto»

Trovata morta una ragazzina di 13 anni vicino una scogliera a Sandy Bau a Exmouth, in Inghilterra. Pare che avesse inviato un sos

Una ragazzina di 13 anni si trovava in vacanza con la famiglia a Sandy Bay a Exmouth, in Inghilterra. Probabilmente dopo essere caduta, è deceduta nei pressi di una scogliera della Cornovaglia. La polizia ha trovato il cadavere della 13enne lo scorso 16 aprile, vicino la scogliera del villaggio vacanze in cui si trovava con i familiari, il Devon Cliffs Holiday Park.

La polizia ha spiegato:«Era in vacanza quando si è trovata in difficoltà. I servizi di emergenza sono stati richiamati sul posto venerdì ma hanno trovato la ragazza alla base di alcune scogliere». Per ora la polizia non considera sospetto il decesso della 13enne.

Leggi anche:—>Giacomo, allevatore 71enne, muore incornato da un toro. Ferito il figlio che voleva salvarlo

«La stazione del Devon e della Cornovaglia sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una ragazza in difficoltà», ha continuato a spiegare la polizia, «ma della 13enne è stato ritrovato solo il corpo davanti alle scogliere di Sandy Bay». Ora sarà il medico legale a dover far luce su quanto accaduto in merito all’eventuale incidente. Intanto la notizia ha fatto il giro dei maggiori tabloid inglesi.