Oroscopo del 25 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 25 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: è una domenica da prendere con le pinze. Non si torna indietro, non ci sono ripensamenti però ci sono momenti in cui ti rendi conto di fare talmente tante cose, di avere fatto soprattutto nel corso della settimana talmente tante cose da aver bisogno di un po’ di relax. Credo che al momento sia molto importante evitare complicazioni in amore,. che potrebbero capitare anche per colpa di questo malessere accumulato. Poi va detto che tanti Ariete devono recuperare: una domenica tranquilla, forse troppo.

Toro

Il Toro avrebbe bisogno di più energia: l’amore, l’amicizia conta, la famiglia. Il Toro probabilmente in questo lungo periodo di Fermo che abbiamo vissuto tutti per colpa degli eventi che ben conosciamo ha riscoperto proprio il valore degli affetti più veri e ha tanta voglia di riferimenti seri. Con Venere e Mercurio in aspetto interessante perché in congiunzione non solo le emozioni contano, ma si cercano sicurezze.

Gemelli

Caro Gemelli, Luna Giove Saturno attivi in un periodo che ti dà da fare. Vincere una sfida, perché no? Ci sono anche quelli molto timidi che dovrebbero, Come si dice dalle mie parti, darsi una mossa. Ecco, da fine maggio e per tutto giugno ci sarà anche il Sole nel segno e quindi in prospettiva possiamo parlare di oroscopo vincente. Questa è una domenica creativa.

Cancro

Il Cancro può anche trascorrere delle giornate stralunate in cui si sente nervoso, stanco. Ci sono delle questioni burocratiche e legali che devi cercare di mettere a posto che non hai voluto tu, ereditate dal 2020 o dalla prima parte di questo Aprile, comunque l’amore già da martedì tornerà più tranquillo. Oggi potresti presentare il conto se una persona non te la racconta giusta.