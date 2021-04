Oroscopo del 26 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 26 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Questa nuova settimana parte con un Ariete che sente la pressione di una Luna opposta e probabilmente già ieri ha vissuto qualche piccolo tormento. Il paragone che ho fatto dei nodi al pettine calza: un nodo al pettine provoca dolore e poi si scioglie e Riusciamo a sbloccare la situazione e c’è meno fastidio, naturalmente. Ecco, io vorrei ricordare a tutti i nati Ariete che non bisogna mai perdersi d’animo: paradossale che io lo dica all’Ariete perché di solito l’Ariete sprona gli altri. Sei proprio tu che quando hai tanta energia inizi a dare spazio a pensieri ottimisti e distribuisci alle persone che hai attorno tanta forza ma in questo periodo saresti tu ad aver bisogno di questa forza e probabilmente se hai delle persone sensibili attorno, c’è chi se ne renderà conto e ti darà qualcosa in più

Toro

Il segno del Toro inizia questa settimana in maniera un po’ confusa. Il martedì sarà una giornata interessante, poi Mercoledì avremo di nuovo un piccolo calo, però molto importante l’amore, che torna protagonista, la voglia di conoscere con Mercurio e Venere nel segno. La paura di perdere la propria libertà non è un gran problema in amore per il segno del Toro, purché incontri una persona affidabile. Ecco perché tutto sommato con il segno del Toro è importante essere un pochino abitudinari: tu stesso ti innamori di persone che sono affidabili. Al contrario, Chi è un po’ farfallone, che magari ti dà un appuntamento e poi non rispetta o non si fa trovare, non è che ti piaccia molto e questo può generare una sensazione costante di malessere.

Gemelli

Il segno dei Gemelli deve cogliere al volo un’occasione. Peraltro in questo periodo, con Giove e Saturno forti e Venere che Tra qualche settimana sarà nel segno, io non voglio portare i Gemelli a dare spazio a tutte le persone che incontrano, per carità, Però però sarebbe il caso di osservare, sperimentare, sentire questa spinta e magari scaldare il proprio cuore. Lo dico in particolare ai Cuori solitari: In amore vince chi scappa? È sempre così? A volte bisogna anche darsi da fare: spesso per paura non facciamo la prima mossa, Però potremmo trovare una persona che si trova nelle nostre stesse condizioni, timida, quindi aiutarci. Non so se ti è mai capitato di trovarti ingabbiato in un rapporto che non ti fa stare bene: Adesso puoi liberartene o qualcuno ha già, negli ultimi mesi, dato un nuovo spazio alla propria vita.

Cancro

il segno del Cancro è un pochino confuso, lo è stato soprattutto Domenica. Tanti si chiedono Che cosa significa essere liberi: per il segno del Cancro la libertà non ha prezzo, però il segno del Cancro è spesso vincolato, non è un segno che può buttare tutto all’aria anche se a volte dice di farlo. Quindi, al contrario di Sagittario Acquario Ariete, segni che da questo punto di vista sono molto più liberi, il Cancro è sempre un po’ attaccato alla famiglia: anche se rifiuta un riferimento sentimentale alla fine ne è coinvolto quindi il vero senso della Libertà forse è una definizione più concreta, personale. Forse la libertà ha due dimensioni: quella che ci è imposta Da ciò che ci circonda e quella che ci diamo noi. Ecco, il segno del Cancro deve in questo periodo ritrovare una certa libertà interiore. La giornata di oggi può farti sentire al centro di polemiche che tu non avevi desiderato.