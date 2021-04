Bimbo di 14 mesi cade dal balcone e muore: “Tutto il paese è sotto shock”

Un bimbo di 14 mesi è caduto dal balcone di casa ed è morto. La tragedia è avvenuta in Alto Adige, a Ponte Gardena, nella serata di venerdì, secondo quanto riferito oggi dal giornale Dolomiten.

Il bimbo, per motivi in via di accertamento, è precipitato dal balcone al secondo piano di un condominio. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso Pelikan 2 prima all’ospedale di Bolzano, per poi essere trasferito a Verona. Nonostante questa corsa, il bambino è deceduto alcune ore dopo a causa delle gravi ferite.

La famiglia d’origine macedone, composta dai genitori e tre bambini, vive da due anni e mezzo a Ponte Gardena. “Tutto il paese è sotto shock e si stringe intorno alla famiglia”, dice al Dolomiten il sindaco Philipp Kerschbaumer.