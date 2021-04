L’Ue ha avviato un’azione legale nei confronti di AstraZeneca

L’annuncio è arrivato dal portavoce dell’esecutivo comunitario: “La Commissione europea ha lanciato venerdì un’azione giuridica nei confronti di AstraZeneca, a nome dei 27 Stati membri”. È stato inoltre precisato che “l’azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile” sulle consegne dei vaccini.

“La nostra priorità è garantire che le consegne di vaccini Covid-19 avvengano per tutelare la salute” dei cittadini “dell’Unione Europea. Ecco perché la Commissione europea ha deciso insieme a tutti gli Stati membri di avviare un’azione legale contro AstraZeneca“. Così su Twitter la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides. “Ogni dose di vaccino conta. Ogni dose di vaccino salva le vite”, ha aggiunto.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺. This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca. Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021

La reazione di AstraZeneca

AstraZeneca ” è rammaricata della decisione della Commissione Ue di intraprendere un’azione legale sulla fornitura di vaccini COVID-19″ e ha annunciato che “si difenderà fermamente in tribunale“. Lo ha comunicato l’azienda. “Dopo un anno senza precedenti, la nostra azienda sta per fornire quasi 50 milioni di dosi ai paesi Ue entro fine aprile, in linea con le nostre previsioni”. AstraZeneca “ha rispettato pienamente l’accordo di acquisto anticipato con la Commissione Ue”. “Riteniamo – ha spiegato – che qualsiasi controversia sia priva di merito e accogliamo con favore questa opportunità per risolvere questa controversia prima possibile”. AstraZeneca ha inoltre sottolienato “apprezziamo il lavoro svolto dai leader politici e dagli operatori sanitari negli Stati membri che ha reso possibile il lancio di campagne di vaccinazione in Europa e ci impegniamo ad aiutare il più possibile. I vaccini sono difficili da produrre, come dimostrano le sfide di approvvigionamento che diverse aziende stanno affrontando in Europa e nel mondo. Stiamo facendo progressi nell’affrontare le sfide tecniche e la nostra produzione sta migliorando, ma il ciclo di produzione di un vaccino è molto lungo, il che significa che questi miglioramenti richiedono tempo per portare a un aumento delle dosi finali del vaccino”.

AstraZeneca ha affermato di avere “un ruolo importante da svolgere e il nostro intento – secondo quanto si legge nella dichiarazione – resta quello di farlo in modo corretto ed equo senza scopo di lucro durante la pandemia nell’UE e in tutto il mondo”. L’azienda ha aggiunto inoltre che l’UE ha sostenuto la struttura COVAX per un’equa distribuzione dei vaccini nei paesi a basso e medio reddito: “AstraZeneca è attualmente il principale fornitore in oltre 100 paesi attraverso COVAX, fornendo il 97% della sua fornitura fino ad oggi. Ogni dose – ha precisato – è stata preparata con siero per vaccino proveniente da paesi extra UE”. AstraZeneca si è detta quindi pronta a “lavorare in modo costruttivo con la Commissione europea per vaccinare quante più persone possibile”.