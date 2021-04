Lettere minatorie al sindaco con foto del suo viso sfregiato. L’autore si firma “Freddy Krueger”

Il sindaco di Ornago, Daniel Siccardi da un paio di mesi riceve minacce di morte tramite lettere in cui l’autore gli invia immagini forti, come quella del suo volto sfregiato

Da un paio di mesi il sindaco di Ornago (Monza), Daniel Siccardi, sta ricevendo lettere minatorie da una persona che si firma “Freddy Krueger”, come il protagonista di Nightmare, la cui foto è usata come firma in calce alle lettere.

Come riporta Il Giorno, nell’ultima lettera, consegnata a mano, c’era una foto che ritraeva il sindaco con il cranio aperto da un’ascia. Il primo cittadino, 34 anni, ha denunciato la cosa ai carabinieri. «Non ho paura per me, ma per mia moglie e i miei figli di 2 e 12 anni. Temo che quella persona possa aspettarli da qualche parte e spaventarli», ha detto il sindaco. «Credevo fosse uno scherzo, ma ho capito che siamo di fronte ad altro».

L’autore delle minacce anonime ha inviato messaggi sempre più frequenti con foto sempre più cruente, alcune addirittura lasciate sulla soglia del Municipio.

Leggi anche:—>Delitto Bolzano, trovato il corpo di Peter Neumair. Benno: «Finalmente una bella notizia, ho vissuto mesi di angoscia»

Siccardi, minacciato dapprima tramite email e poi per posta, cerca di ricordare possibili episodi spinosi o eventuali nemici, «ma non trovo nessuno che potrebbe avercela con me fino a questo punto. Ho detto dei no, come è ovvio quando si amministra una comunità, ma il confronto con qualsiasi interlocutore è sempre stato franco. Non c’è un episodio dietro al quale possa celarsi un rancore covato così a lungo. Anche in un centro di 5mila anime come il nostro i nodi sono legati all’urbanistica. Ma non c’è nulla che possa essere sfociato in tanto odio», chiosa il sindaco.