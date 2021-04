Samuele trovato morto a Bastia, interrogata trans:«Mi ha assalito, ma quando sono fuggita era vivo». Il 22enne trovato nudo in un fosso

Samuele De Paoli, 22 anni di Bastia, è stato trovato morto ieri mattina in un fosso a Sant’Andrea delle Fratte (Perugia). Una trans brasiliana di 43 anni si è presentata in commissariato per l’interrogatorio su quanto accaduto lungo la strada di campagna in cui il ragazzo è morto. Secondo la sua versione dei fatti, i due avrebbero avuto un rapporto sessuale dopo che il giovane l’ha caricata su quella via di campagna.

Stando sempre al racconto della 43enne, dopo il rapporto lui l’avrebbe aggredita per la qualità della prestazione, lite cominciata in auto e proseguita fuori. Tale aggressione sarebbe stata talmente violenta che quando si è recata in pronto soccorso ha riportato tumefazioni al volto e 4 costole rotte.

Agli investigatori ha detto che «il ragazzo è caduto nel fosso, ma quando sono andata via era ancora vivo». Gli inquirenti l’hanno lasciata libera di rientrare a casa, senza prendere provvedimenti.

La polizia ha aperto un’inchiesta per la morte di Samuele per omicidio volontario, ma si sta aspettando l’esito dell’autopsia per comprendere come siano andate davvero le cose e quindi confermare o meno le accuse.

Ci sono diversi pezzi che mancano nella ricostruzione dell’accaduto, se fosse confermato che il 22enne era vivo in seguito alla caduta nel fosso: a partire da cosa è accaduto dopo. È morto in conseguenza della caduta o si è sentito male? Il legale della 43enne ha detto:«La mia assistita ha evidentemente fornito una versione considerata congruente dagli inquirenti».

Nel frattempo a Bastia, dove il ragazzo lavorava come elettricista e giocava nella squadra del paese, c’è grande dolore per la sua scomparsa e i suoi familiari non si spiegano quanto avvenuto.