Tentata rapina a Cuneo: il gioielliere Mario Roggero è indagato

Ieri, 28 aprile, a Grinzane, una tentata rapina si è trasformata in tragedia quando Mario Roggero, titolare della sua gioielleria, si è trovato ad affrontare l’ennesima rapina e durante la collutazione ha sparato e ucciso due banditi.

Mario Roggero è indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa. “E’ un momento difficile per il mio assistito, straziato da quanto successo e per essersi trovato in una situazione drammatica”, ha spiegato l’avvocato Stefano Campanello, che difende l’uomo. “Non abbiamo ancora ricevuto l’avviso di garanzia – ha precisato – ma il mio assistito ritiene comunque di aver fatto quanto necessario per salvare la sua vita e quella dei suoi familiari. È molto scosso”.

Le parole di Mario Roggero

Il signor Roggero ha parlato ai microfoni del Tg1. E ha dichiarato di non provare rimorso per ciò che ha fatto, forse ricordando la rapina del 2015 in cui era stato picchiato e legato, con moglie e figlia: «Non provo niente. Mi spiace sia successo un fatto così, è molto brutto, ma o io o loro» il gioielliere ha poi aggiunto: «Con la mano destra ho aperto la cassa, con la sinistra il cassetto in cui sapevo che c’era la mia arma – ha raccontato – e simultaneamente ci siamo trovati uno puntato contro l’altro. Ho dovuto… poi sono scappati».