1° maggio, ecco quali supermercati e negozi saranno aperti e chiusi

Ecco quali supermercati saranno aperti domani, Primo Maggio, giorno della Festa dei Lavoratori. Le decisioni delle Regioni.

Quali negozi saranno aperti il primo maggio? Si potrà andare a fare la spesa? Domani è la Festa dei Lavoratori e non tutti i negozi e supermercati saranno aperti.

Supermercati

Nelle grandi città, come Milano, Roma o Torino, molto dipende dalle disposizioni delle catene. A Milano, ad esempio, i punti Esselunga chiuderanno il 1° maggio. Saranno, invece, aperti il 2 maggio dalle 9 alle 20. Aperti tutti i Carrefour dalle ore 7 alle 21. Anche Conad e Iper hanno deciso di mantenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei Lavoratori. La stessa situazione la troviamo a Roma e Bologna. La linea che tutti hanno deciso di seguire è quella di fissare la chiusura alle 21 in modo tale da permettere alle persone di tornare nelle proprie abitazioni entro le 22, rispettando il coprifuoco.

Scelta diversa in Piemonte. La Regione, in questo caso, ha preferito fare una ordinanza per chiudere tutti i supermercati il primo maggio così da evitare assembramenti. Come la Regione Piemonte anche la Toscana ha deciso di seguire la strada della prudenza e chiudere tutti i centri commerciali e supermercati.

Centri commerciali

I centri commerciali, come stabilito dal Premier Mario Draghi nell’ultimo Decreto da lui firmato, resteranno chiusi nel fine settimana. E, dunque, saranno chiusi anche domani, 1° maggio. Resteranno aperti solo i servizi essenziali come, ad esempio, le farmacie.