Alberto Genovese, il pm: vada a processo con rito immediato

È stato chiesto, dalla Procura di Milano, il processo con rito immediato per l’imprenditore del web Alberto Genovese e le presunte violenze sessuali, con cessione di droga, nei confronti di una 18enne lo scorso ottobre a Milano e di una 23enne lo scorso luglio a Ibiza.

LEGGI ANCHE: Fedez, audizione per direttore di Rai 3 in Commissione Vigilanza:«Dichiarazioni rapper gravi e infondate»

La richiesta riguarda le imputazioni per le quali l’ex mago delle start up è in carcere dal 6 novembre e per le quali ha anche ricevuto una seconda ordinanza a febbraio. Sull’istanza dell’aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini dovrà decidere il gip Tommaso Perna. Intanto, la difesa di Genovese ha presentato oggi istanza di scarcerazione al gip.