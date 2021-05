Bill Gates e Melinda French hanno annunciato il loro divorzio dopo 27 anni di matrimonio

Bill e Melinda Gates, nella giornata di lunedì 3 maggio, hanno pubblicato un comunicato stampa in cui annunciano il loro divorzio.

bDopo ben 27 anni di matrimonio e moltissime avventure affrontate l’uno al fianco dell’altra la coppia ha deciso di separarsi.

Il matrimonio di Bill e Melinda

Bill Gates e Melinda French si erano spostati nel 1994, quando la donna era dirigente delle vendite della società dell’imprenditore. I due hanno avuto 3 figli: Jennifer Katharine, Rory Joy e Phoebe Adele. Nel corso della loro relazione, oltre a dedicarsi all’attività imprenditoriale, Bill e Melinda si sono anche impegnati in svariate attività umanitarie soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dando vita alla Fondazione Bill & Melinda Gates, organizzazione destinata al contrasto di alcune malattie come l’AIDS.

Il comunicato stampa della coppia

Bill e Melinda hanno annunciato il loro divorzio con un comunicato stampa pubblicato su Twitter, che in poche ore è diventato virale ottenendo più di 163 mila like e oltre 80 mila retweet. Nella comunicazione condivisa i due affermato di mettere fine al loro matrimonio dopo 27 anni, tre meravigliosi bambini e la costruzione di una fondazione che ad oggi lavora in tutto il mondo per far ottenere una vita sana e produttiva a tutte le persone in difficoltà. Nonostante il divorzio Bill e Melinda hanno precisato che continueranno a lavorare insieme portando avanti e provando a raggiungere gli obiettivi che si erano posti. In conclusione la coppia ha comunicato che la decisione di separarsi è stata determinata dal fatto che entrambi hanno compreso di non poter più crescere come una coppia in questa nuova fase delle loro vite.

L’impegno durante la pandemia

Nel corso di questo anno di pandemia Bill Gates e Melinda si sono spesso esposti, contribuendo anche al finanziamento per la produzione del vaccino Pfizer/BioNTech, attualmente il più utilizzato in Italia. Questa scelta della coppia per molto tempo è stata al centro di assurde teorie del complotto ma in realtà il gesto compiuto da Bill e Melinda si inserisce perfettamente nell’impegno degli ultimi 20 anni che li ha visti coinvolti nella ricerca di nuovi patogeni e nella progettazione di piani vaccinali.