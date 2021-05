Ihs Markit, Pmi a 51,2. Aprile terzo mese consecutivo di espansione della produzione

Industria, i dati di Ihs Markit registrano aprile come il terzo mese consecutivo di espansione della produzione manifatturiera in Italia. In calo, invece, i servizi del settore terziario.

Mentre il resto dei Paesi europei ha registrato performance più positive ad aprile, l’attività economica italiana ha sofferto a causa della contrazione del settore dei servizi dovuto dalla pandemia. I nuovi ordini e le esportazioni hanno mostrato un calo all’inizio del secondo trimestre, periodo in cui l’impatto delle restrizioni sul virus sono risultate più rigorose.

Nello specifico, i dati di Ihs Markit osservano che “la flessione nel settore dei servizi italiano è proseguita nel secondo trimestre, con l’indice principale dell’attività imprenditoriale che è sceso al minimo di tre mesi, e ha segnalato un tasso di contrazione più rapido. Le condizioni della domanda sono rimaste relativamente attenuate a causa delle restrizioni legate al virus. Nel frattempo, il calo della domanda non si è limitato al mercato italiano, in quanto si sono registrate anche severe riduzioni delle esportazioni”.

Nel report, Markit tratteggia anche come “le aziende hanno effettuato ulteriori tagli alla loro forza lavoro in aprile, con il tasso di riduzione più forte da gennaio”. Tuttavia, evidenzia una nota “più positiva”: “un aumento più rapido della produzione manifatturiera, che ha superato il declino dell’attività dei servizi, e con la crescita del settore privato che ora si estende a tre mesi consecutivi“. “Sebbene gli ultimi dati evidenzino le preoccupazioni in corso nei servizi – si legge ancora nella nota – le aziende accolgono con favore il graduale allentamento delle misure COVID-19 e aspettiamo che seguano condizioni di domanda più forti”.

Pmi a 51,2, aumento delle produzioni manifatturiere

Sempre secondo quanto analizzato da Markit, l’Indice Composito della Produzione di aprile (le medie ponderate degli indici comparabili Pmi dei settori manifatturiero e terziario) in Italia ha segnato un 51,2, mostrando quindi una leggera diminuzione rispetto al 51,9 di marzo. Si evidenzia, dunque, il terzo mese consecutivo di espansione dell’attività del settore privato italiano.

Nello specifico, l’espansione è stata principalmente sostenuta dalla crescita registrata dal settore manifatturiero, che ha toccato il più forte aumento in oltre tre anni – a differenza delle attività del terziario, che hanno invece registrato un forte declino. Sempre secondo quanto si legge, il settore privato italiano ha registrato un rialzo del flusso dei nuovi ordini, con un tasso di crescita relativamente modesto.

Ad ogni modo, il panorama riportato da Reuters non cede troppo alle tentazioni d’ottimismo. Del resto, l’economia italiana si è contratta dello 0,4% nel primo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, con la produzione in crescita e i servizi in calo. Ciò ha fatto seguito a un calo dell’1,8% del prodotto interno lordo nell’ultimo trimestre del 2020. Durante tutto lo scorso anno il Pil è sceso dell’8,9%, la più forte recessione italiana dal dopoguerra. Il governo di unità nazionale di Mario Draghi prevede quest’anno un parziale rimbalzo del 4,5%.