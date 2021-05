Lotteria degli scontrini, estrazione 13 maggio: chi ha vinto e i premi

Terza estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini. Ecco quali sono i codici vincenti e i premi. Lombardia in cima alla classifica con quattro dei dieci premi da 100 mila euro.

Oggi, 13 maggio, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha diffuso tramite il canale ufficiale Twitter i codici dei vincitori della terza estrazione della Lotteria degli Scontrini. Per questa estrazione sono stati presi in considerazione solo gli scontrini emessi dal 1 al 30 aprile. Prossimo appuntamento mensile è il 10 giugno.

I vincitori

Di seguito i codici vincenti:

0649-0064 53MN2019954

0661-0012 3BIWB0006637

0040-0041 99IEB014616

0890-0252 53SNS301839 01070018

0872-0058 99SEA002159 B6510001

0261-0012 53SNS302406 00270032

0894-0128 53SNS301826 0148005

0636-0032 96MKR008604

0951-0080 53SNS300461 11590017

0552-0072 88I24008290

Sorride la Lombardia che diventa la protagonista della terza estrazione mensile. Quattro dei dieci premi da 100 mila euro sono infatti finiti a Milano, Magenta, Como e Mozzo. Gli altri premi sono stati vinti a Novara e Romagnano Sesia, ma anche ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Monteprandone. Sorridono anche il Veneto con Casier (Treviso) e l’Emilia Romagna con Modena.

I premi

Venti i premi che saranno distribuiti tra ha deciso di prendere parte alla Lotteria degli Scontrini. Questi sono così suddivisi: 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti e 10 premi da 100 mila euro per gli acquirenti. La comunicazione della vincita avviene tramite PEC inviata all’indirizzo email inserito nella propria area riservata al momento della registrazione. Dal momento della ricezione della mail, il vincitore ha l’obbligo di presentarsi, entro 90 giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in base alla propria residenza o domicilio. Se nessuno reclamerà i suddetti premi, questi verranno riassegnati. La vincita viene accreditata tramite bonifico postale o bancario.