Alessandro Sallusti lascia la direzione de Il Giornale e passa a Libero

Dopo l’annuncio di ieri, e tutte le varie ipotesi sorte dopo le dimissioni di Alessandro Sallusti come direttore de Il Giornale, oggi è arrivata la conferma: sarà il nuovo direttore del quotidiano Libero

L’editore Paolo Berlusconi e il presidente Alessia Berlusconi, hanno ringraziato Sallusti “per l’impegno profuso in tutti questi anni”. L’annuncio è arrivato dalla Società Europea di Edizioni, con una nota: “L’editore Paolo Berlusconi e il presidente Alessia Berlusconi ringraziano il direttore Sallusti per l’impegno profuso in tutti questi anni”. Alessandro Sallusti sarà il nuovo direttore del quotidiano Libero, del gruppo Angelucci, che nel suo gruppo vede anche il giornale romano Il Tempo.

Ieri, all’annuncio delle sue dimissioni, erano state fatte svariate ipotesi riguardo al futuro di Sallusti. Tra queste anche la candidatura come sindaco di Milano o la direzione di tutte le testate del Gruppo Angelucci. La conferma è arrivata anche dall’attuale direttore del quotidiano, Pietro Senaldi, che diventerà condirettore. Senaldi ha spiegato all’AdnKronos: “Si tratta di un’operazione concordata da tempo che dimostra la volontà di investire sulla testata, che si sta allargando su più fronti multimediali”.