Il parroco e il vice lasciano la Chiesa per amore. Il caso

Scoppia il caso a Città di Castello, in Umbria, dove Don Samuele Biondini e il vicario Don David Tacchini hanno lasciato la Chiesa per amore.

Parroco e vice parroco lasciano la comunità e l’abito dopo essersi innamorati di due donna. Lo hanno fatto l’uno a pochi giorni di distanza dall’altro. È successo a Città di Castello, in Umbria, e a raccontare l’accaduto è il quotidiano “Il Messaggero” (qui l’articolo). Protagonisti della storia sono Don Samuele Biondini, il sacerdote della Chiesa di San Pio X, e il vicario Don David Tacchini.

Il caso

Il primo a lasciare la Chiesa è stato Don David. 40enne. ha ricevuto gli ordini nel 2014 e faceva il volontario in Kenia e in Congo. Si vocifera che sia stato lui a confessare ai suoi amici che, nel momento in cui ha rivisto la donna, «me ne sono innamorato di nuovo». La donna per la quale don David Tacchini avrebbe perso la testa è una volontaria laica che conobbe prima di entrare in seminario. Il vicario avrebbe confidato a qualcuno che quell’incontro avrebbe fatto «scoccare la scintilla». Di lui, la comunità dice: «Una bellissima persona, fuori e dentro». Dall’altra parte, c’è Don Samuele Biondini che cerca di fuggire dai riflettori che, improvvisamente, si sono accesi su di lui.

Ma, a Città del Castello, non tutti i fedeli sembrano aver preso bene la loro scelta. Se da un lato, infatti, abbiamo chi dice: «L’amore è più forte di tutto. Siamo essere umani, abbiamo bisogno di amare», dall’altro c’è chi si dice dispiaciuto. «Ognuno fa quello che vuole – afferma un fedele – ma ci siamo rimasti male. Dicono che la sua compagna sia in dolce attesa». Anche tra i più giovani si è diffuso il dispiacere, a Don David Tacchini, infatti, è stato riconosciuto anche il merito di aver fatto riavvicinare i più giovani alla Chiesa.