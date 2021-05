Nata nel talent show di Amici, tutti ricorderanno Tish, l’eccentrica cantante di Maria De Filippi che, oltre a emergere per il suo talento, viene notata soprattutto per il suo look poliedrico. Ecco il nuovo cambio drastico.

Il suo vero nome è Tijana Boric, ma tutti la conoscono come Tish, ed è stata una delle allieve nella sezione ‘canto’ del talent show di Maria De Filippi, durante la stagione 2018 – 2019. In quell’occasione, Tish si è fatta conoscere per le sue doti canore sublimi, apprezzate tanto dai docenti della scuola che dal pubblico stesso.

Di Tish, però, non si ricordano solo le doti canore ma anche il suo estro molto eccentrico e stravagante che subito l’ha distinta, rispetto agli altri studenti. La cantante è arrivata al talent show con un caschetto netto, in stile francese, e con un colore rosso fuoco. A balzare all’attenzione del pubblico, poi, ci sono stati i due punti che Tish ha su entrambe le guance, che sono due tatuaggi e che le danno un tocco distintivo e inconfutabile.

Insomma un look davvero estroso e molto apprezzato ma la sua vena camaleontica, tipica degli artisti, la spinge spesso a cambiare ed ora torna su Instagram con un immagine rinnovata.

Tish: ecco il drastico cambio del look

Siete curiosi di vedere com’è cambiata oggi Tish, cantante della passata edizione di Amici? Il suo è stato un netto cambio di look che l’ha portata ad abbandonare quell’immagine molto sfarzosa e sopra le righe, per dare spazio ad un aspetto un po’ più sobrio e delicato.

Adesso la cantante Tish si presenta con uno stile molto più naturale: questa trasformazione è evidente in una delle sue ultime fotografie pubblicate su Instagram dove, l’ex allieva di Amici, è a spasso per la città di Gorizia con il suo amico a quattro zampe, Dobby.

Nella foto Tish quasi non sembra lei: addio al caschetto rosso fuoco e a un vestiario appariscenze e con colori sgargianti per dare spazio ad un look ‘acqua e sapone’.

La rivoluzione di Tish

La ex allieva di Maria De Filippi ha deciso di dare anche alla sua immagine, un tocco molto più sobrio e maturo. Addio a quel tratto distintivo, quasi adolescente, che la caratterizzava durante il suo percorso ad Amici, in favore di una nuova crescita.

Adesso Tish porta una capigliatura più naturale, in favore di un colore castano e un taglio dei capelli con delle pieghe mosse. Nessun trucco estroso ma un viso naturale ed un abbigliamento altrettanto sobrio, con una tuta nera e marrone.

Il cambiamento esteriore di Tish è segno di un percorso di crescita interiore che lei stessa ha raccontato in un’intervista a TgCom24 dove ha spiegato che, dall’inizio della sua esperienza ad Amici, fino ad oggi, ha scoperto un nuovo lato di se: “Ho scoperto una nuova cosa che so fare e che ad oggi so appartenermi” ha così dichiarato la cantante.

A quanto pare questa trasformazione è anche molto gradita dai suoi fan che approvano con una pioggia di complimenti e apprezzamenti fatti a Tish che, anche con uno stile più naturale, resta sempre bellissima.