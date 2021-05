M5S, Di Battista:«Non so ancora se fonderò un mio partito». È quanto ha raccontato l’ex pentastellato al “Corriere della Sera”

Alessandro Di Battista, ex esponente del M5S, in un’intervista con Il Corriere della Sera ha detto di non aver ancora pensato se costituire o meno un proprio partito. «Non ci ho ancora pensato», ha detto, «A chi mi dice di tornare nel Movimento cinque stelle rispondo che mi sederei al tavolo solo se uscissero dal governo».

Alla domanda “che consigli dà a Luigi Di Maio“, Di Battista ribatte:«Sono uscito dal M5S e non do consigli a nessuno». E sulla sindaca Virginia Raggi, che lui afferma di essere pronto a sostenere alle amministrative di Roma, dice:«qualora Virginia me lo chiedesse io la sosterrei in prima linea».