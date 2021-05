La sindaca di Roma Virginia Raggi non gode più della maggioranza a causa dell’abbandono del M5S del presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

Il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito lascia il Movimento 5 Stelle lasciando così la sindaca uscente Raggi con le spalle al muro. La grillina del Campidoglio non ha più la maggioranza numerica in aula, il Movimento resta con 24 consiglieri, inclusa la sindaca, su 49. C’è già chi chiede a gran voce le dimissioni della sindaca uscente come Francesco Giro di Forza Italia. “La sindaca Raggi non ha più la maggioranza in Assemblea Capitolina. Si dimetta e alle urne ad ottobre ci porti un Commissario prefettizio.”

La Sindaca a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 è già stata prorogata nelle sue funzioni dal mese di marzo, quando erano previste le elezioni” continua Giro. Si fa ancora più complicato per Virginia Raggi la ricandidatura a sindaca che è stata causa della scissione alle amministrative di Roma tra Pd e M5S. “Inoltre questa Sindaca grillina ha chiesto e ottenuto dal suo movimento una deroga al vincolo dei due mandati, una norma dello Statuto dei 5 Stelle sbandierata in tutte le campagne elettorali ma poi spedita in soffitta” sottolinea Giro.

De Vito lascia il M5S e lascia Raggi senza maggioranza

Questa nuova frattura all’interno del Movimento 5 Stelle è stata causata da vari dissensi tra De Vito e il Movimento. La sensazione avvertita da De Vito è la stessa di molti che hanno abbandonato negli ultimi mesi i pentastellati “non avverto più alcun senso di appartenenza” ha confessato De Vito. Difficile da superare e quindi con una sola soluzione, uscire dal Movimento. Questo ha portato il M5S di Roma a farsi sempre più piccolo, nel corso degli anni sono stati molti gli addii, ma questo pesa un po’ di più. Ora i numeri non reggono e la maggioranza non c’è più per la sindaca Raggi.

Troppe le scelte sbagliate, o quelle che i grillini ritenevano sbagliate, che il Movimento ha fatto per essere perdonato e questo ha messo in crisi i pentastellati capitolini, in prima linea la tanto discussa sindaca Raggi. “Ora però la Sindaca deve dimettersi perché non ha più i numeri in aula consiliare, avendo perso per strada in questi anni disastrosi addirittura sei consiglieri comunali, passando da 30 a 24, fino all’abbandono, da oggi, addirittura dell’attuale presidente dell’Assemblea Marcello De Vito”. Conclude esasperato Giro “Si ponga fine a questa agonia. Basta!”.