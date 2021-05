Amministrative, Centrodestra a Roma con Michetti e a Milano con Racca

Il Centrodestra ha pronti i nomi per Roma e Milano: un avvocato per la Capitale e la presidente di Federfarma per la città città meneghina. In attesa dell’ufficialità, chi sono i due potenziali sindaci.

Il Centrodestra fa finalmente le sue mosse in vista delle elezioni amministrative previste in autunno. A Roma concorrerà per la poltrona di primo Cittadino Enrico Michetti di Fratelli d’Italia, per Milano è arrivato il nome di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno trovato la quadra nel piano degli accordi in un incontro avvenuto negli uffici della Lega alla Camera. Presenti i leader dei tre partiti, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani e, alcuni collegati in videoconferenza, anche Giovanni Toti (Cambiamo), Maurizio Lupi (Noi per l’Italia), Andrea Crippa, Antonio De Poli e Lorenzo Cesa (Udc), Licia Ronzulli, Ignazio La Russa e Vittorio Sgarbi (Rinascimento).

A Roma Michetti dovrà vedersela con la sindaca uscente Virginia Raggi, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, con leader di Azione Carlo Calenda e l’ex-ministro all’Economia Roberto Gualtieri che attualmente i sondaggi vedono in vantaggio sebbene sotto la soglia che gli permetterebbe di evitare il ballottaggio. Michetti ha un buon gradimento tra i cittadini romani, stando al recente sondaggio di Tecnè, con il 35% dei favorevoli rispetto al 18% di Raggi, al 15% di Calenda e il 37% di Gualtieri. Ma il Centrodestra unito a Roma è in vantaggio rispetto alle altre coalizioni con il 43% rispetto al 40% del Centrosinistra, al 15% del M5S e il 2% del restante.

A Milano invece Racca supera la candidatura dell’ex-Gabriele Albertini e affronterà il sindaco Giuseppe Sala. Qui la gara è molto più dura, Sala gode di ottima reputazione tra i milanesi e i sondaggi lo danno oltre il 50%. C’è molto tempo ancora per la campagna elettorale che si svilupperà per tutta l’estate e i nomi usciti finora dal Centrodestra dovranno ricompattarsi per togliere la poltrona di primo cittadino al Centrosinistra.

CHI E’ ENRICO MICHETTI

Michetti, nome poco noto all’elettorato, è avvocato e professore di diritto nonché direttore di Gazzetta Amministrativa. E’ anche voce di Radio Radio, emittente molto popolare nella Capitale, in cui parla di diritto amministrativo con gli ascoltatori. Ha difeso sindaci e comuni presso Tar e Consiglio di Stato. “Sono 25 anni che la mia attività si basa nell’assistenza ai sindaci nelle procedure più complesse: trasporti, igiene urbana, piano regolatore, procedimenti amministrativi – ha dichiarato in una intervista –. Molti di questi sindaci sono ora in Fratelli d’Italia e hanno manifestato stima nei miei confronti”.

CHI E’ ANNAROSA RACCA

Presidente di Federfarma Lombardia e Ambrogino d’oro nel 2016, se eletta Racca diventerebbe la prima sindaca della città lombarda. Nata a Milano nel 1952, si è laureata in farmacia nel 1975 con il massimo dei voti e la lode. E’ stata ricercatrice presso l’Università degli Studi di Milano e ha pubblicato lavori scientifici legati alla chemioterapia nel trattamento di tumori cerebrali. E’ stata rieletta alla presidenza di Federfarma Lombardia lo scorso anno, per il triennio 2020-2023. Racca non ha ancora sciolto la riserva, vista anche la concorrenza di Maurizio Lupi per la candidatura e dichiara “Vediamo. La proposta rappresenta senz’altro un riconoscimento: non tanto per la mia persona, ma per le farmacie e per tutti i farmacisti della Lombardia, che si sono confermati, più che mai in questa difficile congiuntura pandemica, uno dei punti di riferimento imprescindibili per i cittadini e per le stesse Istituzioni“.