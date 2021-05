Medio Oriente, colloquio tra Biden e Al Sisi:«Urgente necessità di dare assistenza umanitaria a Gaza». Ecco cosa si sono detti

Durante il colloquio col presidente Abdel Fattah Al Sisi, Joe Biden ha ringraziato l’Egitto per gli sforzi diplomatici che sta facendo «per porre fine alle recenti ostilità in Israele e Gaza e garantire che la violenza non si ripresenti».

La Casa Bianca fa sapere che i due presidenti «si sono consultati sull’urgente necessità di fornire assistenza umanitaria a coloro che ne hanno bisogno a Gaza e di sostenere gli sforzi di ricostruzione in un modo che avvantaggi le persone e non Hamas. Il presidente Biden ha detto di aver chiesto al Segretario di Stato Antony Blinken di visitare la regione per dare seguito a queste urgenti necessità».

Nel corso del colloquio, Biden «ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo sui diritti umani in Egitto».

Per quanto concerne la Grand Ethiopian Renaissance Dam, Biden «ha riconosciuto le preoccupazioni dell’Egitto sull’accesso alle acque del fiume Nilo e ha sottolineato l’interesse degli Stati Uniti nel raggiungere una risoluzione diplomatica che soddisfi le legittime esigenze di Egitto, Sudan ed Etiopia. I due leader hanno anche discusso il loro impegno a sostenere i piani libici per le elezioni nazionali di dicembre e l’allontanamento di tutte le forze militari e irregolari straniere dalla Libia. Hanno anche affermato il loro sostegno agli sforzi del governo iracheno per rafforzare la piena sovranità e indipendenza dell’Iraq».