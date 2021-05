Mali, capo giunta militare si dichiara presidente del Paese. Si tratta di Assimi Goïta, che ha guidato i colpi di Stato dello scorso agosto e a inizio settimana

Il colonnello Assimi Goïta, capo giunta militare del Mali, coordinatore dei colpi di Stato occorsi nel Paese lo scorso agosto e all’inizio di questa settimana, si è proclamato presidente di transizione del Mai. Lo riporta la Bbc. Goïta lo ha annunciato dopo aver tolto i poteri al presidente ad interim Bah Ndaw e al primo ministro Moctar Ouane. I due sono stati liberati oggi dopo il loro arresto di lunedì scorso, giorno in cui si era annunciato il rimpasto di governo per cui il colonnello si è lamentato di non essere stato consultato.

Goïta, precedentemente, aveva affermato che il presidente e il premier erano venuti meno ai loro doveri e tentavano di sabotare la transizione del Mali. Ieri entrambi hanno dato le dimissioni, mentre il colonnello martedì ha annunciato le elezioni nel 2022. L’Onu ha richiesto di rilasciare gli ex leader, così come l’Unione africana.