Tragedia Mottarone, in alcuni video girati anni fa i forchettoni già in uso [VIDEO]

Proseguono le indagini in merito alla tragedia della funivia del Mottarone. Nuovi inquietanti dettagli sarebbero emersi da alcuni video girati dal 2014 al 2018 da uno svizzero che li ha poi inviati all’emittente tv tedesca ZDF, dopo l’incidente.

Alla linea della funivia del Mottarone i freni di emergenza potrebbero essere stati bloccati già da anni? È la domanda di queste ultime ore dopo che uno Svizzero ha inviato alcuni vecchi filmati, datati 2014-2018 all’emittente tedesca ZDF. In queste immagini sono visibili i cosiddetti “forchettoni”, che bloccano i freni di emergenza, ha spiegato la tv in un comunicato, riferendo delle immagini del videoamatore Michael Meier. Per interessi di tipo tecnico, si legge nella nota, filmò la funivia del Mottarone tre volte: nel 2014, nel 2016 e nel 2018. Le registrazioni sono state inviate alla procura di Verbania.

Dopo l’incidente accaduto nella domenica di Pentecoste, Maier ha riguardato il materiale dell’epoca: “Mi sono accorto che anche in queste immagini questi forchettoni già si vedono. Già nel 2014 questi forchettoni erano usati con persone a bordo della cabina”, ha affermato alla ZDF. La tv tedesca manderà in onda un servizio a riguardo stasera, nell’ambito della trasmissione Frontal 21.