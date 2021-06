Delitto nel quartiere San Lorenzo: portiere assassinato dal figlio tossicodipendente

L’uomo e la moglie avevano raccontato ai carabinieri delle violenze subite dal figlio, ma come raccontato dai vicini «non volevano rovinarlo del tutto».

Un ragazzo di 18 anni ha assassinato il padre, portiere di un palazzo al civico 2 in via dei Liburni nel quartiere San Lorenzo a Roma. L’omicidio è occorso ieri, i poliziotti hanno trovato il padre del 18enne, Marco Svezia, 53 anni, ucciso a coltellate. Il 18enne, tossicodipendente, è stato fermato in bagno mentre si stava ferendo con la stessa lama. Lo hanno ricoverato al Policlinico Umberto I, piantonato poiché arrestato per omicidio volontario.

Si tratta di un giovane dal passato turbolento, che per un periodo ha vissuto ospite di una casa famiglia, e nel presente abusava di droga, problema da cui non riusciva a liberarsi nonostante i genitori tentassero di aiutarlo. Per la droga il 18enne chiedeva continuamente soldi: frequenti le liti con i genitori, che il ragazzo maltrattava tant’è che la coppia pensava di denunciarlo ai carabinieri, più volte intervenuti nel loro appartamento a San Lorenzo.

Tempo fa i genitori si erano presentati in caserma per redarre un verbale e denunciare il figlio, ma dopo qualche giorno hanno deciso di ritirare la denuncia. «Non volevano rovinare del tutto il loro ragazzo», spiega chi è vicino alla famiglia.

Leggi anche:—>Draghi: Si percepisce un’Italia che ha tanta voglia di ripartire dopo il Covid

Tante le persone scese in strada ieri pomeriggio dopo che alcuni passanti avevano dato l’allerta telefonando al 112: avevano sentito le urla di padre e figlio dall’appartamento. Poi il silenzio. Sul posto le volanti della polizia. Inizialmente gli agenti non sono riusciti a entrare in casa perché le finestre sono protette da grate. Sono allora arrivati i vigili del fuoco.

I soccorritori hanno trovato Marco Svezia morto in corridoio a causa di parecchie coltellate. L’uomo ha tentato di difendersi disperatamente come rilevato dal medico legale, poi però non ce l’ha fatta. Il figlio, Daniele si è poi rinchiuso in bagno tentando di auto lesionarsi. Gli inquirenti hanno ascoltato la moglie del portiere e altri familiari, per comprendere meglio i rapporti fra padre e figlio.