Elezioni comunali, Letta sull’alleanza Pd-M5s: “Dialettica aperta”

Il dibattito sulle alleanze per le elezioni comunali è ancora aperto: Partito democratico e Movimento 5 stelle cercano l’accordo.

Un passaggio difficile. Così Enrico Letta, segretario del Partito democratico, ha definito a più riprese il dibattito sull’alleanza con il Movimento 5 stelle in vista delle prossime elezioni comunali. La coalizione giallorossa che ha guidato il governo Conte bis infatti non riesce a trovare una quadra per presentare un candidato unico per le amministrative di Roma e Torino che si terranno a settembre. “È evidente che non è una passeggiata, che non è un passaggio facile”, ha detto Letta durante un suo intervento nella trasmissione Agorà, su Rai 3.

L’alleanza Pd-M5s

E ha spiegato: “Io alle amministrative del 2016 non c’ero, quando i 5 Stelle vinsero contro il Pd a Roma e Torino. Il Pd è stato all’opposizione in queste due città”. E per questo è tanto difficile mettere d’accordo democratici e cinquestelle delle amministrazioni locali. Perché negli ultimi cinque anni si sono fatti la guerra. Nonostante questo, sulla base del lavoro in sinergia fatto a livello governativo, i vertici dem speravano in un’unione con i pentastellati nei comuni in cui si andrà alle urne, ma l’ipotesi sembra sempre più lontana. Soprattutto a Roma.

LEGGI ANCHE: Rousseau deve consegnare i dati al M5S, ordine del Garante della Privacy

Gli attriti tra Pd e M5s

Ma perché? Perché “a Roma la Raggi si ricandida”, e va da sé che il Pd romano non la può appoggiare, mentre “a Torino la dialettica è aperta”, ha spiegato Letta. E poi ha ribadito che “è evidente che siamo a un passaggio difficile”. Resta il fatto che “il rapporto con Conte e i 5 Stelle è un rapporto positivo che ci permette di trovare delle soluzioni molto importanti”, ad esempio “a Napoli, dove aver candidato tutti insieme Gaetano Manfredi, l’ex rettore dell’università ed ex ministro dell’università, è una grande soluzione, che ci permetterà di rilanciare Napoli”.

La situazione delle elezioni comunali a Roma

Mentre i giallorossi cercano di trovare una soluzione per presentarsi alle elezioni comunali, anche il centrodestra si trova ancora in alta marea. Nessun candidato ufficiale è ancora uscito dalle riunioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Anzi, sembra che il centrodestra stia in qualche modo replicando la “frattura” che a livello nazionale lo vede diviso tra maggioranza (Lega e Forza Italia) ed opposizione (Fratelli d’Italia).

LEGGI ANCHE: Crosetto (FdI): “A Roma il Centrodestra gioca contro Giorgia Meloni”

E intanto un indisturbato Carlo Calenda, leader di Azione, ha dato il via alla sua solitaria campagna elettorale. A fargli compagnia c’è solo l’attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi, che però piuttosto che fare campagna elettorale, colleziona gaffe.