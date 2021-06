Sondaggi, Fratelli d’Italia cresce ancora e arriva a due punti dalla Lega

Gli ultimi sondaggi politici della Supermedia AGI/YouTrend indicano un’ulteriore crescita per il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

Continua senza arrestarsi la crescita di Fratelli d’Italia. Stando agli ultimi sondaggi di Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI, il partito di Giorgia Meloni ormai si troverebbe a un passo dalla Lega. Un aumento dei consensi che crea scontri all’interno della coalizione di centrodestra, nonostante in generale sia in vantaggio rispetto al centrosinistra e al Movimento 5 stelle.

I sondaggi

Il centrodestra

Sarebbe dello 0,7 per cento la crescita settimanale di Fratelli d’Italia, che così arriverebbe al 19,4 per cento. Solo due punti percentuali (2,1 per cento, per l’esattezza) di distanza dal partito di Matteo Salvini che invece si fermerebbe al 21,5 per cento. Forza Italia infine, quinto partito d’Italia nettamente staccato dai primi quattro, perderebbe lo 0,2 per cento, scendendo al 7,3 per cento. Complessivamente in ogni caso la coalizione di centrodestra crescerebbe dello 0,7 per cento, attestandosi al 49,3 per cento.

Il centrosinistra e il Movimento 5 stelle

In calo, al contrario, tutti i gruppi di centro sinistra. La perdita più consistente sarebbe quella del Movimento 5 stelle, che con un calo dello 0,8 per cento arriverebbe al 16,4 per cento. Anche il Partito democratico sarebbe in perdita di consensi, per la precisione diminuirebbe dello 0,3 per cento, arrivando al 18, 8 per cento.

Parità di calo per Azione e Italia viva, i due partiti creati dopo la scissione dei leader Carlo Calenda e Matteo Renzi dal Pd, che non raggiungono la soglia di sbarramento. Diminuirebbero dello 0,2 per cento, così il primo otterrebbe il 2,9 per cento e il secondo il 2,3 per cento. Anche nel complesso la coalizione centrosinistra non andrebbe bene. Perderebbe infatti lo 0,6 per cento, scendendo al 25,6 per cento. Solo Liberi e uguali otterrebbe una lieve crescita: con uno 0,1 per cento in più, arriverebbe al 3,9 per cento.

Il governo Draghi

Per quanto riguarda invece il governo, il consenso nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi resterebbe molto alto. Nonostante il calo dell’1,3 per cento nei confronti della maggioranza, infatti, l’esecutivo si attesterebbe al 73,6 per cento.