Ruba al supermarket e mentre fugge si tuffa nel Brenta: muore affogato

Un giovane, probabilmente africano, inseguito dai poliziotti si è tuffato nel fiume ma è annegato

Un giovane, a quanto pare di origini africane, dopo un tentato furto all’Eurospar di via Altichiero a Padova, si è tuffato nel fiume Brenta per scappare dalla polizia e dall’addetto alla sicurezza, che lo stavano inseguendo.

Intorno alle 16 il vigilante del supermarket ha notato il giovane con uno zaino sospetto e lo ha atteso nella zona delle casse prima di intervenire. Quando ha chiesto di controllare il contenuto della sacca, il ladruncolo ha spinto il vigilantes ed è fuggito (perdendo le cose che aveva rubato, ossia generi alimentari per 105 euro). L’addetto alla sicurezza lo ha inseguito con altri agenti della polizia di Stato, giunti sul posto.

Il giovane, sentendosi messo alle strette, in un primo momento si è nascosto tra la fitta vegetazione nella parte della golena. Ma poi, impanicatosi, si è tuffato in acqua provando a raggiungere la riva opposta. Non sapeva, però, che il fiume Brenta è insidioso, a causa di correnti e mulinelli.

I poliziotti hanno provato a farlo desistere ma il giovane ha continuato a nuotare, tentando di galleggiare, per poi finire sott’acqua una volta giunto a metà fiume, dove la potenza della corrente è al massimo. I vigili del fuoco lo hanno rinvenuto sul fondale, a 30 metri dal posto in cui si era gettato in acqua.