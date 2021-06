Conoscete la figlia di Alessandro Preziosi? Uguale alla madre: ecco chi è Elena

La storia d’amore tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini ha fatto battere il cuore di tanti fan, ma conoscete la figlia Elena?

La magia del piccolo schermo sta nel riuscire a far sognare chi guardai, con storie che spesso mirano dritto al cuore e finiscono per far innamorare milioni di telespettatori. Tra questi, non di rado c’è chi spera di vedere quelle coppie protagoniste delle fiction vivere una vera storia d’amore anche nella vita reale. Cosa che è successa davvero nel caso di due volti molto apprezzati della televisione italiana: Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini.

La scintilla con Elisa di Rivombrosa

La scintilla tra i due attori è scattata con Elisa di Rivombrosa, serie televisiva di Cinzia TH Torrini, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 da Canale 5. La fiction, partita con il 24% di share e un seguito in valori assoluti di oltre 5 milioni di telespettatori, è arrivata a toccare il 41% con oltre 12 milioni di telespettatori, rappresentando il più grande successo televisivo degli anni 2000. Un risultato che si è riversato anche sui due protagonisti, entrambi vincitori del Telegatto: come personaggio femminile dell’anno per lei, come personaggio maschile dell’anno nel ruolo del conte Fabrizio Ristori per lui.

L’arrivo di Elena

Ma oltre a rappresentare il successo che li ha consacrati come coppia amatissima del piccolo schermo, Elisa di Rivombrosa ha anche fatto scattare l’amore tra i due attori. Una storia che ha infiammato i cuori dei fan e che nel 2006 ha portato alla nascita di una bambina: Elena. Alessandro Preziosi aveva già un figlio, Andrea Eduardo nato nel 1995 dalla sua precedente relazione con Rossella Zito. Per Vittoria Puccini, invece, è stata la prima esperienza come mamma.

Elena Preziosi oggi

Adesso Elena ha 15 anni e, nonostante la fine della storia d’amore tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini, l’amore dei due genitori nei suoi confronti non è mai venuto meno. In una recente intervista, la mamma ha raccontato: “Ora Elena fa il primo anno di liceo classico. Io ho girato per nove settimane a Venezia, abbiamo approfittato del fatto che lei fosse in Dad ed è venuta con me. È stato bello averla lì. A volte mi ha aiutato a “fare la memoria”, a studiare la parte. Lei ha una grande capacità di trovare il fuoco nella scena: come coach è fantastica. Non so se poi vorrà fare l’attrice, la regista, entrare in questo mondo o fare tutt’altro, però quando studio le scene mi dà una grandissima mano con delle indicazioni precise: mi piace tanto prepararmi con lei”.

LEGGI ANCHE: “Era bello camminare al tuo fianco”: le ultime parole di Preziosi al padre

Il rapporto con la madre Vittoria

Quello tra Elena e sua madre è un rapporto davvero speciale: “L’ho avuta giovane”, ha raccontato Vittoria Puccini, “siamo cresciute insieme e ci siamo aiutate a vicenda. Mia figlia è una compagna di vita, parliamo tanto, abbiamo un rapporto aperto nonostante lei ora sia nell’età nella quale si stacca il cordone ombelicale dalla madre. Però il dialogo è sempre aperto e sincero tra noi, e questo è fondamentale. Ho sempre cercato di essere presente, pur lavorando. Sono tornata sul set che Elena aveva tre mesi: ho sempre voluto lavorare perché recitare è la mia passione ed è una cosa importante per me. Però volevo anche fortemente stare con mia figlia, ho cercato di conciliare al meglio le cose. Avevo 24 anni, tante energie e non mi spaventava niente”. Un desiderio che l’ha accompagnata fino ad oggi e che ha reso Elena molto simile alla madre, non solo nell’aspetto ma anche nel carattere forte e coraggioso.