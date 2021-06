Grande ritorno alla conduzione di Sanremo 2022 | Tremano le porte dell’Ariston

Il Festival di Sanremo è l’evento più importante del mondo della musica italiana. Tanti cantanti si esibiscono sul palco dell’Ariston con l’intento di portare a casa la vittoria. Secondo fonti attendibili ci sarà un clamoroso ritorno. Ecco tutti i dettagli inerenti alla conduzione.

Grande ritorno a Sanremo 2022

Per ben due anni di fila Amadeus ha condotto il festival e ha potuto contare sul sostegno dell’amico/collega Rosario Fiorello. Insieme hanno regalato tante risate al pubblico, soprattutto in questo periodo storico molto delicato. Hanno portato a casa la vittoria i Maneskin, il gruppo rock che ha scalato ulteriormente il successo con il primo posto nella classifica dell’Eurovision. Purtroppo nessuno era presente nel teatro per applaudire la band di Damiano David e gli altri che si sono esibiti. Si spera, dunque, che la situazione possa cambiare l’anno prossimo. Già stanno circolando delle indiscrezioni sulla prossima edizione. Si sta parlando molto di chi sarà al timone della conduzione. Pare che ci sia un clamoroso ritorno. Molti sperano che sia lui.

“Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti”

Secondo quanto riportato sui social sembra proprio che rivedremo di nuovo Amadeus alle prese con i concorrenti e gli ospiti. Tuttavia durante un’intervista ha dichiarato che se dovesse avere nuovamente questa proposta dagli alti vertici della Rai, non esiterebbe ad accettare. Ciò dimostra che non c’è nulla di certo. Stesso discorso riguarda anche la partecipazione di Fiorello. Nelle ultime ore è spuntato un altro nome, ovvero quello di Ilary Blasi che ha condotto fino a lunedì 7 giugno l’edizione de L’Isola dei famosi 2021, vinta dal naufrago Awed. Molti ricorderanno senza dubbio che Ilary Blasi ha già partecipato a una delle precedenti edizioni, precisamente 15 anni fa quando era una valletta di Giorgio Panariello. Aveva 24 anni e non ha esitato ad accettare, dal momento che un evento simile può capitare rare volte nella vita. In un’intervista ha fatto questa dichiarazione: “Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo”. Le sue parole, però, possono sembrare una sorta di tradimento verso la Mediaset, dunque la diretta interessata ha voluto precisare che non è assolutamente così.

L’addio al Gf Vip

Ilary ha spiegato delle cose sull’addio al Gf Vip: “Sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo 3 anni ho sentito la necessità di dire basta. A malincuore perché mi sono divertita tantissimo, era un programma che volevo fare e seguivo sempre”. Tuttavia ha seguito le edizioni condotte da Alfonso Signorini. Anche se non hanno modi di fare e pensare del tutto opposti, ha apprezzato la sua professionalità.

