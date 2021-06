Ricordate Roberto Mercandalli del Gf | Eccolo oggi: davvero particolare!

Il Grande Fratello è il reality più famoso e longevo della televisione italiana. Permette a tanti concorrenti di cavalcare l’onda del successo una volta spente le telecamere. Un ex gieffino è Roberto Mercandalli, noto come il Cummenda. Ecco come sta conducendo la sua vita lontano dai riflettori.

Ricordate Roberto Mercandalli?

L’ultima edizione del Grande Fratello (la versione Vip) ha avuto come vincitore l’influencer Tommaso Zorzi. Lunedì si è conclusa anche la sua esperienza ne L’Isola dei Famosi, dato che ha partecipato in qualità di opinionista. Pietro Taricone, Luca Argentero, Raffaella Fico e tanti altri ancora sono diventati dei personaggi celebri mi hanno sfruttato il reality come trampolino di lancio. Ciò dimostra che dopo il Gf si può ottenere uno spazio nel piccolo schermo, ma non è per niente facile. Nonostante tutto emergono delle personalità difficili da inserire nel dimenticatoio. Tra queste c’è quella di Roberto Mercandalli, uno dei concorrenti dell’ottava edizione. All’interno della casa spiccava rispetto agli altri per il suo carattere e la voglia di mettersi in gioco. Ha avuto anche un flirt con una sua compagna d’avventura che non si è conclusa poi nel migliore dei modi. Ecco alcune informazioni sul suo conto e su come sta conducendo la sua vita lontano dalla televisione.

Oggi padre e marito a tempo pieno

Roberto è entrato nella casa quando aveva 26 anni e ha condiviso con la Fico quest’esperienza davanti alle telecamere 24 ore su 24. È andato via dopo circa 71 giorni perché non e riuscito a superare il televoto, espressione sovrana del pubblico. Il soprannome che gli è stato attribuito deriva semplicemente dal suo stile di abbigliamento che non è passato inosservato: dai completi alle camicia di tessuto pregiato. Lina Carcuro non ha resistito al suo fascino, quindi l’ha corteggiato e lui ha corrisposto nonostante fosse fidanzato. Per questo motivo è stato lasciato, però un anno dopo il Gf è convolato a nozze con un ex volto di Uomini e Donne: Manuela Rocco. È arrivato il divorzio dopo un po’ di tempo e dopo pochi mesi ha conosciuto colei che gli sta ancora accanto: Valentina Bandi. E’ una donna estranea al mondo dello spettacolo e ha reso padre Roberto del piccolo Tancredi nel 2015. Se in ambito sentimentale ha avuto una vita abbastanza dinamica, nel lavoro è impeccabile. Di professione è un imprenditore, ma non si sa ancora con esattezza il settore in cui opera. Oggi è un padre, marito e imprenditore a tempo pieno. Non è attivo sui social e non fa più parte del mondo dello spettacolo.

Prime indiscrezioni sul web del Gf Vip 6

La produzione del reality sta già lavorando per la sesta edizione della versione vip. Alfonso Signorini sarà sempre al timone della conduzione con accanto Pupo e probabilmente Antonella Elia sarà sostituita da Adriana Volpe. Per quanto riguarda i concorrenti si sta parlando di Katia Ricciarelli, Rocco Casalino e Gaia Zorzi (sorella del vincitore Tommaso).

