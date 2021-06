Massimo Boldi dai cinepanettoni alla malattia: ecco oggi come sta

Massimo Boldi è sicuramente uno dei volti del cinema italiano che con le sue pellicole ha regalato importanti momenti di leggerezza al pubblico. Ma negli ultimi anni, l’attore ha affrontato alcuni problemi di salute. Scopriamo come sta.

Massimo Boldi ha dato il via alla propria carriera nel mondo dello spettacolo come batterista per poi dedicarsi alla recitazione e alla comicità riscuotendo un gran successo. Per l’attore l’esordio da cabarettista è avvenuto nel 1968 quando inizia ad esibirsi al Derby Club, locale notturno di Milano nato da un’idea di Gianni Boncompagni e della moglie Angela. Da qui ha preso il via la carriera che lo ha portato a diventare uno dei volti iconici della comicità italiana.

Il successo con Christian De Sica

In coppia con Christian De Sica, Massimo ha raggiunto grandi risultati dando il via ai cinepanettoni, una serie di film ormai diventati veri e propri cult. Anche recentemente i due attori hanno ottenuto un discreto successo grazie all’ultimo progetto, In vacanza su Marte, che ha permesso ai due di tornare a lavorare in coppia. Nonostante la pellicola fosse stata pensata per uscire al cinema, a causa della chiusura delle sale dovuta alla pandemia da Covid-19, è stata distribuita on demand su piattaforme come Sky Primafila, Amazon Prime Video e Apple Tv.

Come sta l’attore

Nonostante le grandi risate regalate agli spettatori italiani, per Massimo Boldi gli ultimi anni non sono stati facili. Infatti l’attore si è trovato ad affrontare dei gravi problemi di salute. Nello specifico a causa di una triplice ostruzione delle coronarie il comico ha dovuto subire un delicato intervento che lo ha portato ad essere ricoverato urgentemente in ospedale. Adesso sembra che le sue condizioni di salute siano tornate stabili anche grazie al tempestivo intervento medico.

LEGGI ANCHE—>Massimo Boldi, il ricordo della moglie scomparsa: il messaggio doloroso

Gli ultimi progetti di Massimo Boldi

A conferma dell’ottimo stato di salute, l’attore è stato recentemente impegnato con Christian De Sica e Nancy Brilli nello show Top Dieci, varietà in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti in cui i tre hanno formato la squadra dei Cinepanettoni.