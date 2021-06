La sosia di Angelina Jolie è una famosa attrice in Italia: ecco chi è

Angelina Jolie ha tantissime sosia sparse in tutto il mondo, ma quella italiana è una delle attrici più belle e apprezzate degli ultimi tempi: ecco chi è.

Sguardo intenso, naso sottile e labbra carnose: il viso di Angelina Jolie ha dei tratti inconfondibili che la rendono una delle donne più uniche e belle del mondo dello spettacolo. Anche lei, però, ha numerose sosia sparse in tutto il mondo e, tra queste, c’è anche una famosa attrice italiana.

Insignita del Premio Afrodite come miglior attrice emergente, Matilde Gioli è una delle interpreti più apprezzate degli ultimi tempi ed è considerata da molti la sosia italiana di Angelina Jolie. Entrambi attrici, le due bellezze hanno molti tratti in comune: occhi chiari, labbra carnose e un viso che difficilmente si può dimenticare.

Angelina Jolie e Matilde Gioli, attrici a confronto

La Jolie, classe 1975, e la Gioli, classe 1989, sono entrambe due bellezze dello spettacolo: la prima di quello americano e la seconda di quello italiano.

Se Angelina ha all’attivo molti più lavori sul set, anche per via dell’età anagrafica, Matilde ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e a farsi conoscere dal grande pubblico grazie al film Il Capitale umano di Virzì.

È iniziata da lì l’ascesa della sosia italiana della Jolie, diventata una delle attrici più ambite dai registi italiani (e non solo).

Dopo la prima apparizione sul grande schermo, infatti, Matilde Gioli ha lavorato al cinema con registi come Miccichè, Veronesi o D’Alatri, e sul piccolo schermo per serie tv di enorme successo come Gomorra e Doc – Nelle tue mani.

Premiata con il Nastro d’argento e con il Premio Kinéo come miglior attrice non protagonista nell’ambito della Mostra internazionale d’arte cinematografica nel 2016, la Gioli avrà certamente una carriera inarrestabile.

Matilde Gioli e il successo al cinema

Nonostante la grande somiglianza con Angelina Jolie, però, Matilde Gioli ci ha tenuto a far sapere che, a dispetto del pensiero comune, lei pensa di non avere nulla di simile alla collega americana.

“Non riesco a vedere nessuna somiglianza. Magari”, ha commentato lei in una intervista per Vanity Fair.

La sua carriera al cinema è iniziata in modo del tutto casuale. “Un anno e mezzo fa mia mamma ha visto su un semaforo un biglietto: cercavano comparse intorno ai 20 anni con accento milanese. Lei mi ha chiamato, dicendomi di provare: ‘Tanto male che va hai perso cinque minuti’ – ha raccontato Matilde – . Così mi sono presentata in un centro sportivo e mi hanno fatto due domande: ‘Come ti chiami?’, ‘Cos’hai fatto nella vita?’. E basta. Per diversi mesi non ho saputo più nulla. Me ne ero quasi dimenticata quando mi ha chiamato l’aiuto regia”.

Scelta poi da Virzì per Il Capitale Umano, Matilde Gioli è diventata una delle attrici più richieste degli ultimi tempi.