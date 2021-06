Questa mattina in provincia di Torino il proprietario di un’abitazione è morto dopo aver sorpreso i ladri in casa. Ma sembra non si sia trattato di un malore.

E’ accaduto questa mattina a Piossasco, dove i carabinieri insieme ai sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere il proprietario di una abitazione. L’uomo inizialmente sembrava colto da malore, dopo aver sorpreso dei ladri in casa. Gli accertamenti degli inquirenti ora hanno aperto nuove piste. Nonostante un tentativo di rianimazione, l’uomo è deceduto.

Nel corso degli accertamenti, infatti, i militari hanno trovato un bossolo che sarebbe stato sparato da un malvivente a seguito colluttazione con la vittima, che potrebbe essere stata colpita allo stomaco. L’esame del cadavere è ancora in corso. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Moncalieri.