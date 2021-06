Asse Grecia-Italia per la ripartenza. L’obiettivo dei due paesi è quello di rilanciare il turismo e promuovere vacanze sicure.

Inizia la missione Fiavet-Confcommercio per l’ impegno dei due paesi Paesi a rilanciare comparto. La presidente di Fiavet, Jelinic, fiduciosa afferma che il ‘settore rialza la testa, confidiamo in green pass’. L’obiettivo dell’asse Grecia-Italia quella far ripartire le potenzialità turistiche e gli investimenti nel settore, nell’epoca post Covid, assicurando ai turisti vacanze in totale sicurezza. Arrivano segnali positivi dalla Grecia, dove nei giorni scorsi si è svolta una missione internazionale di Fiavet-Confcommercio, sotto l’egida del ministero del Turismo greco, con la partecipazione della prefettura della Tessaglia e la municipalità di Skiathos. La presidente di Fiavet, Ivana Jelinic, assieme a una delegazione di agenti del turismo e alla direttrice del turismo ellenico in Italia, Kyriaki Boulasidou, è volata ad Atene e poi a Skiathos, per testimoniare l’impegno con il nostro Paese a far ripartire il settore, dando un segnale di fiducia a tutto il comparto.

“Questi sono i primi cenni di un settore che faticosamente cerca di rialzare la testa dopo un crollo devastante in termini di fatturato e di mobilità – ha spiegato all’Adnkronos Jelinic -. Usciamo da una crisi profondissima”. La presidente di Fiavet sa che la stagione estiva sarà quella del turismo di prossimità, con l’Italia che la farà ancora da padrone. “La Grecia, come la Spagna, sono tra le mete preferite dagli italiani, ma anche Malta e Croazia, particolarmente apprezzate dal mercato italiano. Alcuni stanno ricominciando a chiedere anche vacanze all’estero ed è una situazione incoraggiante.” Con la campagna vaccinale che sarà normalizzata e il green pass, è l’auspicio di Jelinic, “forse riusciremo anche a far ripartire la stagione autunnale”.

Asse Grecia-Italia per la ripartenza di un turismo sicuro

La Grecia, in cui turismo vale il 25% del Pil nazionale, è stata tra i primi Paesi a riaprire le porte ai visitatori e dal 14 maggio scorso la stagione estiva è finalmente ricominciata. Il ministro del turismo italiano, Massimo Garavaglia, durante il convegno di Fiavet spiega: “La settimana scorsa abbiamo discusso con altri ministri europei di questa voglia di ripartire e finalmente ci siamo. Ora ci sarà il green pass, avremmo preferito fosse arrivato prima per anticipare le entrate e le uscite dai nostri Paesi, però vediamo il bicchiere mezzo pieno. Ci abbiamo messo un paio di mesi per realizzarlo ed è un piccolo miracolo, un gran passo avanti. Ci sono ancora angoli da smussare ma con la buona volontà di tutti ce la facciamo. Da parte nostra c’è la massima disponibilità per rendere tutto il più semplice possibile. Non vedo l’ora di andare in Grecia per turismo, auguro che tanti greci possano venire in Italia”.

Nel 2020 la Grecia ha perso l’80% del fatturato legato al turismo e i ristori arrivati in inverno hanno coperto fino a 50mila euro per le strutture del settore. Ma quest’anno, è convinto Dimitri Fragakis, segretario generale dell’Ente del Turismo ellenico, sarà decisivo per il rilancio del settore, che potrebbe raddoppiare i numeri del 2019. “Nel 2019 il settore valeva circa 4 miliardi di euro e quest’anno puntiamo a raddoppiare i numeri“. Per lui l’obiettivo primario è garantire un turismo sicuro. “E’ il nostro impegno nei prossimi mesi. I turisti non sono solo numeri, sono esseri umani e vogliamo stiano bene nel nostro Paese. Venite in Grecia“.

La Grecia e Skianthos mete sicure per i turisti italiani

Si spera che anche Skiathos, location per il film ‘Mamma mia’, ritorni meta di destinazioni turistiche preferite dagli italiani in Grecia. Nell’isola, 50 km di superficie – di cui 44 solo di costa – la copertura vaccinale della popolazione sopra i 5 anni è pari al 95% e anche i lavoratori stagionali hanno iniziato le vaccinazioni con Johnson&Johnson. Alitalia accetta la scommessa e da agosto introdurrà due collegamenti a settimana per Skianthos da Fiumicino. Una conferma ulteriore che il ritorno alla normalità è vicino.

Il sindaco della splendida isola, Thodoris Tzoumas si mostra entusiasta “È un nuovo inizio per due Paesi, possiamo accogliere i nostri visitatori in sicurezza. “Il mercato italiano è molto importante per noi, la Grecia e Skiathos sono mete sicure. Sono molto ottimista sui voli che arriveranno da Roma, fanno ben sperare. È un segnale che ci fa essere ottimisti. Tra luglio e settembre ci aspettiamo il 60-70 per cento in più rispetto al 2019 in termini di flussi turistici”.