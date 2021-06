Sicilia, bando per supportare microimprese in crisi causa Covid

Emanato un bando per supportare microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi in crisi finanziaria per via del Coronavirus

La Regione Sicilia ha lanciato un bando per supportare microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che si trovano in crisi finanziaria a causa del Coronavirus. La dotazione finanziaria complessiva messa in campo dalla Regione è di oltre 25 milioni e mezzo di euro e si rivolge alle zone urbane di Agrigento, Bagheria (Palermo), Caltanissetta, Enna, Messina, Modica (Ragusa), Palermo e Ragusa.

Il bonus Sicilia aree urbane verrò erogato per un importo massimo pari a 5mila euro per ogni azienda. Il calcolo avverrà sulla base della dotazione finanziaria assegnata ai vari comuni divisa per il numero di domande trasmesse entro la scadenza stabilita. Possono fare domanda microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi con sede legale o operativa nei sopraccitati comuni e codice Ateco prevalente tra quelli prestabiliti per ogni zona territoriale.

Per fare domanda si potrà inviare il modulo dalle 12 del 1° luglio fino alle ore 11.59 del 13 luglio 2021. Le istanze dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa in formato ‘.p7m’, e compilate on line eseguendo l’accesso con credenziali Spid2 sull’apposita piattaforma informatica.