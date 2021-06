Una Vita, “Rosina” in versione inedita: l’attrice in mini abito da sera FOTO

I fan più accaniti di Una Vita hanno imparato a conoscere Sandra Marchena, nei panni di Rosina Hidalgo, una delle protagoniste indiscusse della telenovela, ma recentemente l’attrice si è mostrata sotto una veste diversa. Scopriamo di più.

In onda dal 2015, Una Vita ha in poco tempo conquistato milioni di telespettatori grazie alle appassionanti trame rendendo alcuni dei suoi protagonisti delle vere e proprie celebrità.

Chi è Sandra Marchena

Sandra Marchena è nata in provincia di Barcellona nel 1974. La donna ha debuttato nel mondo dello spettacolo come attrice e monologhista per poi approdare sul piccolo schermo nel 2005 prendendo parte a diverse fiction e serie tv. Il grande successo per lei arriva nel 2015 quando veste per la prima volta i panni di Rosina Hidalgo, una delle protagoniste indiscusse di Una Vita. La soap opera spagnola, ha permesso all’attrice di oltrepassare i confini della Spagna arrivando a farsi conoscere a un pubblico internazionale.

Lo scatto inaspettato

Recentemente Sandra ha avuto modo di farsi conoscere sotto un’altra veste, al di fuori del set di Una Vita. Infatti l’attrice ha preso parte a una puntata di Masterchef Spagna, edizione spagnola del noto show cooking in onda su Sky. Dopo la partecipazione al programma è circolata una foto che vede Sandra protagonista, in una veste mai vita. Nello scatto l’attrice indossa un bellissimo e elegantissimo vestito da sera color oro.

Sandra Marchena su Instagram

La donna è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi 30 mila follower. Sulla piattaforma ama condividere momenti di vita privata e momenti di lavoro che sembrano essere molto apprezzati dai suoi fan. Oltre ad essere un’attrice molto popolare, Sandra è anche una scrittrice, infatti ha di recente pubblicato un nuovo libro dal titolo, Sincornia – Una Commedia Amara, che sta ottenendo ottimi risultati.