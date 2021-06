Alessia perde la vita a soli 25 anni: si era appena laureata in Lingue nonostante non potesse più parlare

Alessia Genovese, 25 anni, era affetta da distrofia ha realizzato il sogno di laurearsi poi si è spenta qualche giorno dopo

Alessia Genovese, 25 anni, è morta a causa di una distrofia muscolare da cui era affetta. La ragazza ha perso la vita pochi giorno dopo aver realizzato il sogno di laurearsi in Lingue. Alessia era affetta da distrofia da bambina e da un anno e mezzo, costretta a letto in ospedale, aveva perso l’uso della parola.

Leggi anche:—>Pedina la ex in auto minacciandola con un coltello: salvata grazie a un’amica al telefono con lei

Da sempre ha combattuto contro la distrofia, rischiando di morire più volte per via di sepsi o gravi insufficienze renali. A causa della distrofia non poteva più parlare, ma ha dato prova di grandissima forza riuscendo a laurearsi. Dopo una cardiomiopatia dilatativa le è stato fatto un trapianti di cuore ma purtroppo sono insorte ulteriori complicazioni e non ce l’ha fatta.