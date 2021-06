18enne stuprata in un parcheggio da un uomo conosciuto tramite chat

È accaduto a Torre del Greco (Napoli), dove una ragazza ha subìto violenza da una persona conosciuta in chat

La polizia di Torre del Greco (Napoli) sta indagando su un presunto stupro avvenuto ai danni di una ragazza di 18 anni. I poliziotti hanno acquisito la documentazione inerente al caso dall’ospedale Maresca in cui la ragazza ha denunciato la violenza sessuale da parte di un giovane di 24 anni che aveva conosciuto in chat.

Il 24enne l’avrebbe violentata in un parcheggio della città. La ragazza è andata in ospedale accompagnata dai familiari e vi è rimasta per una notte poiché sotto shock.

Al presunto violentatore, attualmente in stato di libertà, hanno sequestrato l’auto su cui secondo la ragazza sarebbe occorso lo stupro, una Fiat 500. Al giovane hanno prelevato campioni di saliva per usarli nell’inchiesta.