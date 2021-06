Incontro tra supereroi: Papa Francesco riceve Spiderman

L’uomo intrattiene i bambini malati dei reparti di pediatria vestito da supereroe. Papa Francesco ha voluto incontrarlo

All’udienza generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso, in Vaticano, oggi una persona vestita da Uomo Ragno era seduta nelle prime file. Non è un fumetto ma la realtà, si tratta di un ragazzo che fa spettacoli per bambini ricoverati ed è stato invitato dal Vaticano per incontrare Bergoglio e assistere all’omelia. Durante la cerimonia, il Papa ha salutato anche i rappresentanti del premio Maria Grazia Cutuli, intitolato alla giornalista del Corriere uccisa in Afghanistan nel 2001, un gruppo di malati e di medici proprio del Gemelli, accompagnati da don Carlo Abbate che segue, per la pastorale della salute della diocesi di Roma, quest’opera di sostegno e di sensibilizzazione.

Quando non veste i panni del supereroe si chiama Mattia Villardita e ha 27 anni. Vestito come Spiderman ha anche potuto avvicinarsi per salutare il pontefice e gli ha raccontato la sua storia: “Ho una malattia congenita, per 19 anni sono entrato e uscito dal Gaslini di Genova – ha detto Mattia –, e mi sarebbe piaciuto tantissimo, quando ero lì, solo, nel mio lettino, vedere Spiderman entrare dalla finestra della mia stanza. E così ora lo faccio, col cuore. Io mi vesto da Spiderman, ma gli eroi veri sono i bambini sofferenti che incontro e i loro familiari che lottano senza perdere la speranza”.

LEGGI ANCHE: Davide cade dal monopattino e muore: aveva 52 anni, cause da chiarire



Già lo scorso anno Mattia era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella “per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri”.

Prossimamente il nostro Uomo Ragmo farà visita nelle pediatrie del Gemelli, dove sarà accompagnato dalla banda musicale della Polizia missione e su iniziativa dell’Ispettorato di pubblica sicurezza vaticano, per incontrare i bambini ospiti della struttura e intrattenerli col suo spettacolo.

LEGGI ANCHE: Arrestati coniugi spacciatori col reddito di cittadinanza

Matteo Villardita è un impiegato del porto di Vado Ligure conosciuto anche per i trascorsi in alcune squadre giovanili. Tre anni fa ha iniziato a fare visita gratuitamente ai pazienti dei reparti pediatrici della Liguria. E’ il fondatore di Supereroincorsia, un gruppo di giovani volontari che si travestono da eroi dei fumetti per intrattenere i bambini durante le cure. “Questa idea è nata due anni fa quando, parlando con il primario di pediatria e neonatologia del San Paolo, mi ha riferito che avevano bisogno di un pc per i loro piccoli pazienti e, così, sono andato a donarlo vestito da Spiderman. Da quel momento mi sono messo a disposizione del reparto e la cosa ha preso piega“.