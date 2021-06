Vaticano, Santa Sede in una nota: quanto ha pagato allo Stato Italiano

Sembra quasi voler rispondere alle polemiche degli ultimi giorni il Vaticano, in particolare alle parole di Fedez, in merito al ddl Zan. Il cantante aveva dichiarato che la “Santa Sede non paga le tasse e accusa l’Italia”. Questa affermazione non deve essere stata digerita Oltretevere, specie dall’Apsa.

Arriva dunque il chiarimento da parte vaticana, in una nota non firmata: “A proposito di ciò che viene ripetuto in questi giorni, può essere utile ricordare che nel 2020 l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha pagato allo Stato italiano per i suoi immobili e le sue attività le seguenti imposte: 5,95 milioni di euro per Imu e 2,88 milioni di euro per Ires.

A queste – quanto viene spiegato nella nota – vanno aggiunte le imposte pagate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, quelle della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, del Vicariato di Roma e delle singole diocesi del territorio italiano”.