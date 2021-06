Tragedia Mottarone, ecco cos’è successo all’unico bambino sopravvissuto

Eitan Biran, il bambino di 5 anni sopravvisuto alla tragedia della funivia del Mottarone, è affidato alla tutela della zia Aya, nel Pavese.

Vive a Travacò Siccomario, nel Pavese, affidato alla tutela della zia Aya e dello zio Ore. È questa la nuova vita di Eitan Biran, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone risalente allo scorso 23 maggio. Nella casa degli zii che si stanno prendendo cura di lui, Eitan è arrivato il 10 giugno, dopo 18 giorni di ricovero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Un arrivo traumatico, visto che dopo la permanenza in ospedale il bambino aveva anche saputo dagli psicologi che i suoi genitori e il suo fratellino più piccolo Tom – che aveva due anni – avevano perso la vita dell’incidente.

Ecco come vive Eitan

Il piccolo, quindi, sa che non rivedrà più i suoi familiari. Ma la notizia, così difficile da assimilare, a volte lo confonde. Come raccontato da La Stampa, infatti, è capitato che Eitan abbia chiesto al nonno materno Shmulik Peleg: “Dove sono i miei genitori?”. Il nonno, insieme alla nonna e alle cuginette, sono arrivati da Israele per accudire il bambino e fargli iniziare una nuova vita. Al momento passa le sue giornate nella villetta a due piani, con le cuginette con le quali andava a giocare al parco Rossignoli, in Borgo Ticino, con alcuni gatti e con la zia Aya, medico nel carcere di Vigevano.

L’iniziativa del Comune di Pavia

Per poter dare una mano nella crescita del piccolo Eitan, il Comune di Pavia ha avviato una raccolta fondi sul conto corrente “Un Pensiero per Eitan”. Il codice Iban per effettuare una donazione è IT05 I030 6911 3361 0000 0300 096. In più, è stata organizzata allo stadio Fortunati di Pavia una partita di calcio femminile tra la formazione del Blu Rose Donna e il Pavia Academy Ssd femminile, neo-promosso in serie C. L’iniziativa si chiama “Un abbraccio in rosa per Eitan” e si svolgerà il prossimo venerdì, 25 giugno, alle ore 20. Il calcio d’inizio della partita sarà affidato al campione del mondo di Paraduathlon 2015 e ambasciatore Panathlon Alessandro Carvani Minetti.