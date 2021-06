Coronavirus, a Sassari svuotato reparto Malattie Infettive

A Sassari l’ultimo paziente Covid è andato via dal reparto di Malattie Infettive, che ora può riprendere le ordinarie attività

A Sassari l’ultimo paziente Covid è andato via dal reparto di Malattie Infettive e ora si possono riprendere le ordinarie attività. Lo ha fatto sapere l’azienda ospedaliera universitaria locale.

Il reparto di Malattie infettive farà restare attivi 11 posti Covid, nel caso in cui dovesse aggravarsi la situazione pandemica. Altri 10 posti saranno invece disposti per l’attività ordinaria. L’Azienda qualche giorno fa ha riaperto i propri reparti per le visite dei parenti ai pazienti ricoverati. I parenti, però, devono aver ricevuto almeno due dosi di vaccino o presentare tampone molecolare negativo.