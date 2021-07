Bollettino coronavirus 1 luglio: 882 contagi, 21 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 1 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24. Sono 188.474 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 185.016. Il tasso di positività è 0,46% (ieri era tra 0,3 e 0,4%).

Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 18 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 7 (ieri erano stati 4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.532, in calo di 61 unità rispetto a ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.260.788, i morti 127.587. I dimessi ed i guariti sono invece 4.083.843, con un incremento di 1.941 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 49.358, in calo di 1.083 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 47.597 persone (-1.004).

Le Regioni

In Puglia 40 casi su 6204 test, nessun morto

Sono in lievissimo aumento oggi i nuovi casi Covid in Puglia a fronte di una diminuzione dei test. Non sono stati registrati decessi, come accade da qualche giorno a questa parte. Ancora in aumento, ma contenuto, i guariti e pertanto calano non di tanto gli attuali positivi. Sostanzialmente stabili i ricoverati.

Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla regione, sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, su 6.204 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 40 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 35 su 7.213 test. In tutto hanno perso la vita per covid 6.642 persone.

In Sardegna 10 nuovi casi di positività, nessun decesso

Dieci nuovi casi di Coronavirus si registrano in Sardegna nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. I test in più effettuati sono stati 2.890, nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi decessi. Aumentano i pazienti ricoverati, che salgono a 43 (+7 rispetto all’ultimo bollettino), 2 in terapia intensiva (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.270 , 11 quelle in più guarite. Sul territorio, dei 57.246 casi positivi complessivamente accertati, 15.002 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.698 (+1) nel Sud Sardegna, 5.166 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.401 (+2) a Sassari.

In aggiornamento